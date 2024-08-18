Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4'üncü hafta oynayacakları Alanyaspor'un, Başakşehir ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Usta teknik adamın, tribünde maça dair notlar alması dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.

Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Öte yandan 6 gollü maçın kazananı, 90'ıncı dakikada peş peşe bulduğu 2 golle Başakşehir oldu. Gol düellosunun yaşandığı maç, Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Etiketler
Jose Mourinho Başakşehir Alanyaspor
Son Güncelleme:
Camide Hırsızlık Şoku! Güvenlik Kamerası Her Şeyi Ortaya Çıkardı Camide Hırsızlık Şoku!
Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın Açıklamasına Olay Yanıt Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın Açıklamasına Olay Yanıt
Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'da
ÇOK OKUNANLAR
Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva Ağustosta Ekilip Hasadı Ekimde Yapılıyor: Altın Kadar Değerli Her Derde Deva
Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı Piyasalar Alev Alacak! Dolarda 22 Lira Tufanı
Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi Araç Sahipleri Yıkılacak Büyük Zam Geldi
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
Alevlerle Mücadelede Son Durum: Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi, Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı Beş Bölgede Daha Alevler Yükseldi