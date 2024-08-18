Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.

Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.

Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Öte yandan 6 gollü maçın kazananı, 90'ıncı dakikada peş peşe bulduğu 2 golle Başakşehir oldu. Gol düellosunun yaşandığı maç, Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.