Jose Mourinho, Başakşehir-Alanyaspor Maçını Tribünden Takip Etti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4'üncü hafta oynayacakları Alanyaspor'un, Başakşehir ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Usta teknik adamın, tribünde maça dair notlar alması dikkat çekti.
Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti.
Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi.
Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.
Öte yandan 6 gollü maçın kazananı, 90'ıncı dakikada peş peşe bulduğu 2 golle Başakşehir oldu. Gol düellosunun yaşandığı maç, Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
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