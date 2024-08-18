TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'da
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Amedspor maçını izlemek için Diyarbakır'a geldi. Diyarbakırlılar, Hacıosmanoğlu'na yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yarın (19 Ağustos) oynanacak Amedspor - İstanbulspor maçını izlemek için Diyarbakır’a geldi. Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı ile birlikte Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezdi.
Diyarbakırlılar, Hacıosmanoğlu'na büyük ilgi gösterdi.
TFF heyeti yarın kentteki bazı ziyaretlerinin ardından saat: 21.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izleyecek.
SÖZÜNÜ TUTTU
Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçilmeden önce yaptığı açıklamada "Amedspor ile görüştüm. 'Spor kardeşliktir' diyorlar. Onlara da destek olmak lazım. Nasip eder ve seçilirsem, ilk maçı da Diyarbakır'da izleyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Amedspor Maçı için Diyarbakır'a geldi— Gerçek Gündem (@gercekgundem) August 18, 2024
📌 Vatandaşlar, Hacıosmanoğlu'na Büyük İlgi Gösterdi