Fenerbahçe'den, Galatasaray'ın Açıklamasına Olay Yanıt

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Göztepe mücadelesinde yaşanan saha olaylarına ilişkin FBTV'de açıklamalarda bulundu.

Kızılhan, Galatasaray'ın açıklamalarına da yanıt verdi.

Burak Kızılhan'ın açıklamaları şu şekilde:

'NEREDE GÖRÜLMÜŞ BİR TAKIMIN FORMASININ YAKILMASI'

"Bu yayın çok önemli çünkü hep yaşadığımız çok ciddi algılar başlamış durumda. Bizzat olaylara şahit bir kişi olarak yaşananları anlatmak istiyorum. Her şey çok iyi başlamıştı. Güzel bir deplasmandı. Hazır bir şekilde İzmir'e seyahatimizi yaptık. Maalesef maç günü yaşananlar akılalmaz. Önümüze düşen görüntüler bizi şoke etti. Nerede görülmüş bir takımın formasının yakılması. Kimdir bu insanlar! Yazık, günah! Hiç kimse mi yok etrafta!

Bir taraftarımızın meydanda forması üzerinden çıkarıldı. Ne bu, gasp değil mi! Ne yapıyor orada emniyet güçleri. Bizim canımızı çok sıkan maç öncesi yaşananlar oldu.

'EN BÜYÜK PROVOKASYON BU'

Çok merak ediyorum hem o formayı yakanları ve bu formayı çıkaranlara ne yapacaklar çok merak ediyorum. Yaptılarsa çok özür diliyorum. En büyük provokasyon bu.

Bütün taraftarlarımızın kimlik kontrolü, paso kontrolü, üst araması yapılıyor. Bunlar taraftar. Hepsini bir kere aramışsın, bir daha stadın önünde niye arıyorsun? Biz stada girdiğimizde maalesef taraftarımız hala stadın dışındaydı.

'TARAFTARIMIZA ORANTISIZ GÜÇ UYGULANDI'

Burada taraftarımıza yapılan olaylar bizleri şoke etmiştir. Akılalmaz görüntüler vardır. Biber gazı ile taraftarımıza orantısız güç uygulanmıştır.

'BU SIKINTILAR NEDEN İZMİR'DE OLUYOR?'

Biber gazı ne demek, ne oluyor? Bunun manası nedir? Madem girişlerde sıkıntılar var daha erken alırsınız taraftarı içeri. Türkiye'nin dört bir yanında deplasmana gidiyoruz. Bu sıkıntılar neden İzmir'de oluyor?

'PROTOKOL TRİBÜNÜ KOLTUKLARI KIRILDI'

Bu statta şaşırdığım olaylardan biri de şu; biz maçı izleyemedik çünkü 5. dakikadan itibaren protokol tribünü koltukları kırıldı. Bakım mı yapılmadı bilmiyorum ama inşallah bir sonraki maça bunu düzeltirler ve diğer takımlar bunu yaşamaz.

Hem localar tarafından hem de taraftarlar tarafından çok ciddi taciz ve kötü kelimelerle ilk yarıyı tamamladık. Hatta sayın başkanımız oradan sorumlu emniyet müdürüyle konuştu ve bu konuyu aktardı. O da 'İkinci yarıda bu sayıyı artırmamız gerekiyor ama maalesef yeterli sayıda emniyet gücünü buraya getirmedik' dedi. Telefonumuz da susmuyor, taraftarlar henüz içeri girememiş.

'GÖZTEPELİ YÖNETİCİLERİ GÖRMEDİM'

Maç öncesi, ilk yarı, maç sonu ben şahsen Göztepeli yöneticileri görmedim. TFF yetkilileri vardı, sağ olsunlar hep bizimle birlikteydiler. Aşağıda yönetici olduğunu söyleyen bir şahıs başkanımız sahadayken provokasyonun en büyüğünü yaptı. Biz orada görüşmemizi yaptıktan sonra karşımıza çıktı. Onun dışında gördüğümüz bir Göztepeli yönetici görmedim.

'YÖNETİCİMİZ DÜN BİBER GAZI YEDİ'

Ciddi algılar başlamış. 200-250 taraftarımızın hala stada giremediğini duyunca onların yanına gitmek üzere protokolden deplasman tribününe gitmek üzere yola çıktık. Biz 2-0 öndeyiz. Neden provoke edelim? Ne yapsaydık oradan uçsa mıydık? Ancak bu şekilde gidebilirdik. Başka bir amacımız olsa 10 kişi giderdik. Neden sadece akreditasyonu olan gitmedi. Diğer yöneticilerimiz de üst tarafta sıkıntı yaşayan taraftarlar için üstten gitti. Bizim yöneticimiz Alper Alpoğlu biber gazı yedi dün. 15-20 dakika gözleri kapalı kaldı. Onlarca kişi dün biber gazı yedi. Neden biletli taraftar maça giremiyor? Geç kaldığınız için. Böyle bir şey olabilir mi?

'GALATASARAY KENDİ İŞLERİYLE UĞRAŞSIN'

Malum camianın yapmış olduğu açıklamayı okudum, yorum bile yapamıyorum. Fırsat ellerine geçtiğinde tekrar gündeme geldiler. Kendi statlarındaki baskın yapar gibi girerek dedikleri konuyu başkanın görmemesi mümkün değil. Tüm spor kamuoyunun merak ettiği konu var. Başkan Dursun Özbek bu hadise yaşanırken statta mıydı değil miydi o konu bir aydınlanırsa sevinirim. Onlar kendi işleriyle uğraşsınlar, bir sürü problemleri var. Göztepe'nin açıklaması da inanılır gibi değil."