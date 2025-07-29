Joao Felix Transferi Resmen Açıklandı! Sosyal Medya İkiye Bölündü

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Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı ve dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr, Portekizli futbolcu Joao Felix'i kadrosuna kattı. Felix, Suudi Arabistan takımı ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiliz kulübü Chelsea ise transfere ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncuya emekleri için teşekkür ederek başarı diledi.

Felix'in genç yaşta Suudi Arabistan ligine gitmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri bunun yanlış bir kariyer çizgisi olduğunu savunurken, kimileri de Suudi Arabistan liginin de artık uluslararası geçerliliği olan bir lig olduğunu savundu.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

2019 yılında Avrupa'daki en iyi genç oyuncuya verilen ödülü (Golden boy) kazanan Joao Felix, rekor bedelle transfer olduğu Atletico Madrid'in ardından Chelsea, Barcelona ve Milan'da kiralık olarak forma giydi. Chelsea, 2024 yazında 52 milyon avro karşılığında bonservisini aldı.

25 yaşındaki hücum oyuncusu 2024-2025 sezonunda Chelsea ve Milan takımlarında mücadele etti. Felix, bu süreçte 41 maça çıkarken 10 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: İHA