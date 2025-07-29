Galatasaray'da Gidenler ve Kalanlar Belli Oldu: İşte Transferde Son Durum

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Süper Lig'de son üç yılın şampiyonu Galatasaray, transfer dönemini hareketli geçiriyor. Sarı-kırmızılı kulübün geniş kadrosundan hangi futbolcuların kalacağı hangilerinin gideceği de artış şekillenmeye başladı.

DERRICK KÖHN

Geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekibi Werder Bremen’de kiralık olarak geçiren Derrick Köhn’ün, yeniden Almanya’ya dönmesi bekleniyor. Köln, 25 yaşındaki sol bek için Galatasaray’a resmi teklif sundu. Ancak Galatasaray yönetiminin, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu ve bu nedenle geri çevirdiği öğrenildi.

VICTOR OSIMHEN

Galatasaray’ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen transferinde ise sona yaklaşıldığı biliniyor. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu’nun, 48 saat içinde yıldız oyuncuyu İstanbul’a getirmesi bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun, 2 Ağustos’ta Lazio ile oynanacak özel maçta taraftarın önünde imza atarak sahaya çıkabileceği konuşuluyor.

FRANKOWSKİ

Galatasaray’da forma giyen Przemyslaw Frankowski’nin, takımdan ayrılmaya yakın olduğu iddialar arasında yer aldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Polonyalı sağ bekle ilgileniyor. Rennes’in, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

EDERSON

Kaleci transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Manchester City’nin deneyimli file bekçisi Ederson ile ilgilendiği ifade edildi. İtalyan gazetecinin haberine göre, Brezilyalı kalecinin Galatasaray’ın teklifine olumlu yaklaştığı ve üç yıllık sözleşmeye sıcak baktığı öne sürüldü. Ancak City’nin henüz Ederson’un geleceğiyle ilgili net karar vermediği bildirildi.

ENCİSO İDDİASI

Galatasaray’ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton’da forma giyen Paraguaylı 10 numara Julio Enciso için de girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Dış basında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların genç oyuncu için teklif hazırlığında olduğu yazıldı.

NELSSON

Savunma hattındaki transferler için hareketlilik sürerken, Victor Nelsson’un takımdan ayrılabileceği çıkan haberler arasında. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Serie A ekiplerinden Como’nun, Davinson Sanchez için yaptığı teklifin kabul edilmemesi sonrası rotasını Nelsson’a çevirdiği ileri sürüldü. Danimarkalı savunmacıya başka kulüplerin de ilgisinin olduğu ve Galatasaray’ın bu ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Kaynak: İHA