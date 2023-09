Jimnastik yapmak, çocukların hem bedensel hem zihinsel gelişimini destekliyor

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve Allianz Sigorta'nın geçtiğimiz günlerde yayımladığı Understanding Trends in Youth Participation In Sport araştırmasına göre gençlerin %55'i fiziksel aktivite yaptıkları günlerde okulda geçirdikleri zamandan daha çok keyif alıyor. 10 ülkeden 5 bin genç ve 2 bin ebeveynle yapılan çalışmada haftada en az bir kez spor yapan gençlerin ayda bir kez spor yapanlara göre daha olumlu bir ruh haline ulaştığı ve özgüvenlerinin daha yüksek olduğu kaydediliyor. Çocukların spora erken yaşta başlaması gerektiğinin altını çizen Gymnastics Plus Kurucusu Mukaddes Ekim ise erken yaşta jimnastik yapmanın faydalarını açıklıyor.

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların uzun saatler boyunca tablet, telefon, oyun konsolu gibi cihazlarla vakit geçirdiklerini, buna karşın sosyalleşebilmeleri ve daha sağlıklı olmaları için spora yönlendirilmelerinin şart olduğunu aktaran Mukaddes Ekim, "Günde en az 1 saat hareket eden çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak olumlu yönde geliştiğini görüyoruz" dedi.

“Jimnastik, hem bedensel hem de zihinsel sağlığı destekliyor”

“Teknolojik cihazların kullanımı artık çok küçük yaşlara düştü. Bununla birlikte özellikle büyük şehirlerdeki çocukların hareket alanı çok kısıtlı olması bedensel aktiviteye duyulan ihtiyacı artırıyor” diyen Gymnastics Plus Kurucusu Mukaddes Ekim, “Çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak sağlıklı bireyler olabilmeleri için sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Spora özellikle jimnastikle başlayan çocuklar ise aslında diğer tüm spor branşlarının da temelini hazırlıyor. Çünkü jimnastik yapan çocuklar daha esnek olurken, denge, güç ve kondisyonunu da geliştiriyor. Düzenli olarak jimnastik yapan çocuğun boy ve kilosu da orantılı ilerlerken, duruş bozukluklarının da önüne geçiliyor” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyoruz”

Jimnastiğin birçok açıdan faydası olduğunu söyleyen Mukaddes Ekim, “Jimnastik yapmak, stres ve hiperaktivite bozukluğunda daha sakin davranış sergileme, grup çalışmalarına uyum sağlama gibi konularda da çocukları destekliyor. Gymnastics Plus olarak biz de çocuklara daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için jimnastik gibi sporları erken yaşta sevdirmek, teşvik etmek ve potansiyellerini açığa çıkarmak için profesyonel ekibimizle çalışıyoruz. Kadıköy Acıbadem’deki spor salonumuzda 3 ila 13 yaş yaş grubundaki çocuklar için farklı eğitimler sunuyoruz. Uzun vadeli plan ve programlarımızı uygulayarak geleceğin yıldız sporcularının yetişmesinde rol oynuyoruz. Gelecekte dünya şampiyonu olacak bireyler yetiştirmenin hayalini kuruyoruz” şeklinde konuştu.

“Jimnastiği Türkiye’de popüler hale getirmek için çalışıyoruz”

Türkiye’de çok yaygın olmayan yetişkin jimnastiğinin eğitimlerini de verdiklerini belirten Gymnastics Plus Kurucusu Mukaddes Ekim, “2 yıldır Türkiye’de özellikle İstanbul’da jimnastiği duyurmaya çalışıyoruz. Mottomuz ‘Hiçbir zaman jimnastiğe başlamak için geç değildir.’ Esnekliğin artmasına, kasların güçlenmesine yardımcı olan yetişkin jimnastiği eğitimlerine aktif spor yapan ya da yapmayan herkes katılabiliyor. Günlük iş stresinden uzaklaşmak isteyenlerin de tercih ettiği bu branş, beden ve zihin sağlığını desteklemek için etkili bir yöntem. Esneklik, denge, güç konularında gelişmek isteyenler, sıradan aletlerde çalışmaktan sıkılanlar, yaptıkları fitness, yoga, dans gibi sporları desteklemek isteyenler de eğitimlerimize katılıyor. Parkur, yetişkin jimnastiği, yoga ve koşu gruplarıyla her yaştan sporcuya alanında eğitimli ve profesyonel antrenörlerimizle dersler veriyoruz” dedi.