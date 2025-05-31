Jannik Sinner Zorlanmadan Dördüncü Turda

Fransa Açık'ta dünya 1 numarası Jannik Sinner, 4. tura 3-0'lık galibiyetle çıktı.

Jannik Sinner Zorlanmadan Dördüncü Turda

Teniste tek erkeklerde dünya 1 numarası Jannik Sinner, Fransa Açık’ta dördüncü tura rahat çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.

Üç grand slam şampiyonluğu bulunan İtalyan tenisçi Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.

Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.

Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.

Kaynak: AA

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