İspanyol basını öve öve bitiremedi: Mbappe hatırlatmalı Arda Güler vurgusu

Real Madrid, La Liga'da dün Granada deplasmanına çıktı. Maç oldukça heyecan vericiydi ve Real Madrid, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyette önemli bir rol oynayan isimlerden biri de Arda Güler'di ve performansı büyük alkış aldı. Genç futbolcu, İspanyol basınında manşetlere taşınacak kadar etkili bir oyun sergiledi.

AS'ta yer alan haberde, Arda Güler'in özel bir yeteneğe sahip olduğu vurgulandı. 19 yaşındaki futbolcu için "Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu, geçen hafta San Sebastian'da olduğu gibi yine Granada karşısında da fileleri havalandırdı" ifadeleri kullanıldı.

Depor'un haberinde ise genç futbolcunun aldığı fırsatları çok iyi değerlendirdiği belirtilerek şunlar yer aldı:

"Arda Güler, topu ustaca kontrol edip düzgün bir vuruşla gol attı. Granada kalecisi buna engel olamadı. Arda, oynadığı 210 dakikada ligdeki performansını bir kez daha gösterdi."

Marca'nın haberinde de genç futbolcunun özel bir yetenek olduğu vurgulandı. Haberde, Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de katılacağı belirtilirken, Arda Güler'in de kendine özgü yetenekleriyle takıma büyük katkı sağladığı ifade edildi.

19 yaşındaki Türk futbolcu, ligdeki üç golüyle dikkatleri üzerine çekiyor ve gelecekte takım için önemli bir oyuncu olacağını kanıtlıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem