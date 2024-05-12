Trendyol 1. Lig’de play-off hattı belli oldu

Trendyol 1. Lig play-off 1. tur eşleşmelerinin programı netleşti.

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Trendyol 1. Lig’de play-off hattı belli oldu

Trendyol 1. Lig'de dün oynanan maçların sonunda perde kapandı.

İlk ikiye giren Eyüpspor ve Göztepe doğrudan Süper Lig’e çıkan iki takım olurken, son maçta Kocaelispor'u deplasmanda yenerek 60 puanla sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor play-off finaline kaldı. 4-7. sıralarda yer alan Bodrumspor ve Boluspor ile Çorumspor ve Kocaelispor ise play-off 1. Turu'nda karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulü oynanacak maçların galipleri 2. Tur'da karşı karşıya gelecek ve Süper Lig’e üçüncü bilet için Sakaryaspor ile oynamaya hak kazanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

17.00: Bodrum FK-Boluspor

20.00: Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor

DÜŞEN ÜÇÜNCÜ TAKIM TUZLASPOR OLDU

Trendyol 1.Lig'de Giresunspor ve Altay'ın küme düşmesi haftalar önceden belli olmuştu. İki sezon önce Süper Lig’de top koşturan Karadeniz ve İzmir ekibi gelecek sezon 2. Lig’de mücadele edecek. Küme düşen üçüncü takım ise son hafta maçları sonucunda belli oldu. Adanaspor ve Şanlıurfaspor rakiplerini yenince abartılı bilet fiyatları ve boş tribünü ile gündeme gelen Tuzlaspor küme düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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