Getafe duyurdu: Enes Ünal, İngiltere yolcusu

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen ve yaklaşık 7 aylık sakatlıktan kısa bir süre önce dönen milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere'nin Bournemouth Kulübüne transfer oldu.

Getafe duyurdu: Enes Ünal, İngiltere yolcusu

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, bu akşam oynanan Real Madrid maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

İspanyol basını Bournemouth'un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve transfer bedelinin 16,5 milyon avro olarak belirlendiğini iddia etti. Enes, Bournemouth'a transferinden dolayı Getafe'nın bu akşam oynadığı Real Madrid maçının kadrosunda yer almadı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Bournemouth'un teknik direktörlüğünü İspanyol Andoni Iraola yapıyor.

ENES ÜNAL'IN KARİYERİ

Forvette oynayan 26 yaşındaki Enes Ünal, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.

2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı. Milli futbolcu, bu sezon biri ilk 11'de olmak üzere sadece 3 maçta forma giydi.

Enes Ünal, La Liga'da gol krallığına oynuyorEnes Ünal, La Liga'da gol krallığına oynuyorSpor

Kaynak: AA

Etiketler
İngiltere Premier Lig Enes Ünal
Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü
İzmir'de derbi zamanı: Göztepe Altay'ı ağırlıyor İzmir'de derbi zamanı: Göztepe Altay'ı ağırlıyor
Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer
Oylamada 5. olmuştu: NBA All-star kapıları Alperen Şengün için kapandı NBA All-star kapıları Alperen Şengün için kapandı
ÇOK OKUNANLAR
Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek! Araç sahipleri dikkat: Bunu yapanlar 9 asgari ücret ceza ödeyecek!
İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı İmza askıda kaldı: Emekli maaş zam farkı için 15 gün detayı
Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde! Son ankette dikkat çeken sonuç: Halkın yüzde 64,4'ü aynı fikirde!
Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun' Gram altın için rekor tarihini açıkladılar: '2500 liralık harekete hazır olun'
Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi Ünlü ekonomistten piyasaları kavuracak açıklama: 'Dolar uçuşa geçecek' dedi, tarih verdi