Enes Ünal, La Liga'da gol krallığına oynuyor

İspanya La Liga’da Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon La Liga gol krallığı yarışında da Lewandowski’nin ardından 2. sırada yer alıyor.

Enes Ünal, La Liga'da gol krallığına oynuyor

La Liga ekiplerinden Getafe’de kariyerini sürdüren golcü oyuncu Enes Ünal, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde 26 müsabakaya çıkan milli futbolcu, bu maçlarda rakip filelere 13 gol gönderdi. 25 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 6’sını ise son 4 karşılaşmada kaydetti.

GETAFE'NİN EN SKORER OYUNCUSU

La Liga’da son olarak Sevilla ağlarını sarsan Enes, takımının bu sezon hem en çok gol atan, hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı. Milli futbolcu, ligde oynadığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Kral Kupası’nda da çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Getafe’de Enes’in ardından en skorer isim ise 7 golle Borja Mayoral oldu.

Enes Ünal, La Liga'da gol krallığına oynuyor - Resim : 1

ENES ÜNAL, YILDIZ İSİMLERİ GERİDE BIRAKTI

Enes Ünal, ligde 13 gole ulaşırken, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Milli oyuncu, ligde 15 gol kaydeden Barcelona’nın Polonyalı yıldız futbolcusu Robert Lewandowski’nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor.

Enes, krallık yarışında Karim Benzema, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann gibi yıldız isimleri ise geride bıraktı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor Diş ağrısını kesen 2 malzemeli karışım! Bir tutam sürmek bile yetiyor
Fenerbahçe, maç bitmeden isyan etti: Sisteminize yazıklar olsun Fenerbahçe, maç bitmeden isyan etti: Sisteminize yazıklar olsun
Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç... Ağızlarında asla bakla ıslanmıyor! En boşboğaz 3 burç...
Ahmet Oğuz özür diledi: Kırmızı kart görmeliydim Ahmet Oğuz özür diledi: Kırmızı kart görmeliydim
ÇOK OKUNANLAR
'Sıçramayı anketlerde görüyoruz': Kılıçdaroğlu kaç puan önde? Kılıçdaroğlu kaç puan önde?
İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat İslam Memiş: Piyasalar kritik haftaya girdi, bu iki güne dikkat
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da 'zorunlu' ayrılık
'Yanlışlıkla oldu' dedi, sildi: Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa etti 'Yanlışlıkla oldu': Sosyal medya fenomeni, Yalı Çapkını oyuncusunun mesajlarını ifşa ett
Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı: Sözlü talimat verildi Merkez Bankası'ndan 'dolar' kararı