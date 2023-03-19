Fenerbahçe, maç bitmeden isyan etti: Sisteminize yazıklar olsun

Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, maç devam ederken hakem kararlarına sosyal medyadan isyan etti.

Fenerbahçe, maç bitmeden isyan etti: Sisteminize yazıklar olsun

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Bir golü VAR kararıyla iptal edilen Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından, 1-0 geride oldukları maç devam ederken yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Sisteminize yazıklar olsun. Sezonun 26. haftası itibarıyla 'bir daha olmaz' dediğimiz her şeyin bıkmadan ve yılmadan daha da vahimini yaşatıyorsunuz, milyonların gözü önünde Fenerbahçe'yi doğruyorsunuz! Çizgileri belirsiz, kararları tanımsız her bir hamleniz ve adımınızla, verilen verilmeyen kartlarınızla, VAR'ınızla, hakeminizle görüyoruz ki Fenerbahçe'nin yakasını bırakmayacaksınız! Türk futbolunun içinde bulduğu bu sisteme ve bu rezalette payı olan herkese yazıklar olsun! Sisteminiz sizin olsun! Biz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz!" 

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