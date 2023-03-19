Ahmet Oğuz özür diledi: Kırmızı kart görmeliydim

Konyaspor-Galatasaray maçında Dubois'a yaptığı hareket sebebiyle sarı kart gören Konyasporlu Ahmet Oğuz rakibinden özür diledi, kırmızı kart görmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet Oğuz özür diledi: Kırmızı kart görmeliydim

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, lider Galatasaray'ın 14 maçlık galibiyet serisine 2-1'lik skorla son verdi. Yeşil-beyazlılarda sağ bek Ahmet Oğuz bir pozisyonda Leo Dubois'e faul yaptı ve sarı kart gördü.

Maçtan sonra Beyaz TV'deki bir programa katılan Oğuz rakibinden özür diledi. Ahmet Oğuz, "Pozisyonu izledim, kırmızı kart görmeliydim. Pozisyonu izlemeden önce yaptığım yorum yanlışmış, pozisyonu izledikten sonra onlara da hak veriyorum, Dubois'dan da özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Muslera ve Sehic arasında yaşananları açıklayan tecrübeli oyuncu, "Sehic ile konuştum. 'Benim yeni doğmuş çocuğuma küfür edildi, aileme küfür edildi, o konuda sinirliydim' dedi. Ama böyle yapmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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