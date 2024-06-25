İspanya 3'te 3 yaptı, 'Son 16'ya yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında gruptan daha önce lider çıkmayı garantileyen İspanya ile karşılaşan Arnavutluk, organizasyona veda etti.

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan İspanya, ilk yarı boyunca önemli pozisyonlara girdi. 13. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçen İspanya, farkı artırma şanslarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda rakip yarı sahada daha fazla görünen Arnavutluk, 64. dakikada Armando Broja ile bulduğu net bir fırsattan yararlanamadı. Kalan bölümde Arnavutluk duran toplardan etkili olmaya çalışsa da İspanya gole izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

ARNAVUTLUK VEDA ETTİ

Arnavutluk, Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna veda etti.

Maç öncesi kazanmaktan başka şansı bulunmayan Arnavutluk, güçlü rakibi karşısında sürprizi gerçekleştiremedi ve turnuvadan elendi.

İSPANYA'DAN GOL YEMEDEN 9 PUAN

İspanya, şampiyonada gruplarda çok etkileyici bir performansa imza attı.

Oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan İspanya, bu süreçte kalesini de gole kapamayı başardı.

İspanya; Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'un yer aldığı grupta 9 puan toplarken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı.

Kaynak: AA