İngiliz Devi Orkun Kökçü'ye Kancayı Taktı, Bonservis Rekoru Kırılabilir

Arne Slot yönetiminde Premier Lig'de zirveye oynayan Liverpool için Orkun Kökçü iddiası geldi.

İngiltere merkezli Mirror'da yer alan habere göre; İngiliz devinin uzun süredir takip ettiği Orkun Kökçü'yü transfer etmek için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

Benfica formasıyla etkili bir performans sergileyen Orkun Kökçü, Arne Slot ile Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

SERBEST KALMA BEDELİ 150 MİLYON EURO

Orkun Kökçü'nün 150 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin olduğu ancak Liverpool'un daha düşük bir miktara transferi bitirmeyi hedeflediği aktarıldı.

Öte yandan Benfica'nın milli futbolcu için kapıyı 80 milyon Euro'dan açacağı iddia edildi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Orkun Kökçü, Liverpool'a 80 milyon Euro'luk bedelle gitmesi halinde Türk futbol tarihinin en pahalı transferi rekorunu kıracak.

Benfica formasıyla bu sezon 15 resmi maçta 4 gol ve 3 asist yapan Orkun Kökçü'nün Portekiz ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.