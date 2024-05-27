İddia: Fenerbahçe, Karim Benzema ile temasa geçti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Karim Benzama'yı takıma kazandırmak için temasa geçtiği belirtildi.

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İddia: Fenerbahçe, Karim Benzema ile temasa geçti

Trendyol Süper Lig'i 99 puanla ikinci bitiren Fenerbahçe, bir yandan seçim arifesinde gelecek sezonun kadrosunu kurmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız golcü Karim Benzema ile transfer görüşmelerine başladı.

HaberTürk'ten Ahmet Selim Kul'un aktardığına göre, Fenerbahçe, Benzema'nın transferi için resmi temaslarda bulundu.

Real Madrid'de uzun yıllar forma giyen ve büyük başarılara imza atan deneyimli golcüyle, bizzat Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un görüşme yaptığı kaydedildi.

Lyon, Real Madrid, El-İttihad ve Fransa A Milli Takımı olmak üzere Benzema, kariyeri boyunca 370 gol attı ve 157 asist yaptı.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM HEYECANI

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul toplantısı 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 8 - 9 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Seçimde 2018'den beri kulübün başında olan Ali Koç ile 1998 ile 2018 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı yapan Aziz Yıldırım yarışacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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