Galatasaray taraftarları Fenerbahçe tabutu taşıdı

Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek 2023-2024 Sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon oldu. Galatasaray 24. kez şampiyonluk kupasına ulaşırken, taraftarlar yurdun dört bir yanında sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı.

Bursa'da dün gece şampiyonluğu kutlayan bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabutu omuzlarında taşıdı.

O anlar kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA