Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına damga vurdu: Icardi, Ali Koç yazılı forma giydi
Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına 9 numaralı Ali Koç formasıyla çıktı.
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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray, zafer elde etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.
Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, bu sezon 102 puan topladı.
Dün ülke genelinde şampiyonluk kutlayan Sarı kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.
3-1'lik Konya maçı sonrası şampiyonluk kutlayan Galatasaray takımında ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı.
Sarı kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, kutlamalara 9 numaralı Ali Koç forması ile çıktı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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