Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına damga vurdu: Icardi, Ali Koç yazılı forma giydi

Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına 9 numaralı Ali Koç formasıyla çıktı.

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Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarışa giren Galatasaray, zafer elde etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu.

Üst üste 2. kez şampiyon olan Galatasaray, bu sezon 102 puan topladı.

Dün ülke genelinde şampiyonluk kutlayan Sarı kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

3-1'lik Konya maçı sonrası şampiyonluk kutlayan Galatasaray takımında ise ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Sarı kırmızılıların golcüsü Mauro Icardi, kutlamalara 9 numaralı Ali Koç forması ile çıktı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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