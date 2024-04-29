Hentbol Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Ortahisar Belediyesi

Hentbol Kadınlar 1. Lig'de 2023-2024 sezonunda Dörtlü Final'de oynadığı 3 maçı da kazanan Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu.

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Hentbol Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Ortahisar Belediyesi

Hentbol Kadınlar 1. Lig'i Dörtlü Final organizasyonu, Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlendi.

Dörtlü Final'de oynadığı 3 maçı da kazanan Ortahisar Belediyesi şampiyon oldu. Şampiyon Ortahisar Belediyesi ve lig ikincisi olan Kırşehir Belediyesi, önümüzdeki sezon Hentbol Kadınlar Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Ortahisar Belediyesi, Dörtlü Final'de Kırşehir Belediyesi'ni 34-24, Karaman Minik Atılım'ı 46-38, Polatlı Belediyesi'ni 33-24 yendi.

Kaynak: AA

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