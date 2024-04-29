Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Başta Galatasaray ve Fenerbahçe olmak üzere, Süper Lig'den 7 kulübü PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Siltaş Yapı Pendikspor, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Beşiktaşlı oyuncu Al-Musrati ile MKE Ankaragücü futbolcusu Atakan Çankaya'nın da kurula sevkine karar verildi.

Kaynak: AA

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