Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur

Maç bitimi hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve sonrasında tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

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Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur

MKE Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı, Süper Lig'in 15. hafta maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maç bitimi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.

Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti. Başkan Koca dahil soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi geçtiğimiz dakikalarda tutuklanmıştı.

Halil Umut Meler'e saldıran Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur

Habertürk'ün aktardığı habere göre Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Hakeme yapılan saldırının faili başkan, ifadesinde şunları söyledi:

"Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur."

Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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