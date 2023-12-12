Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur
Maç bitimi hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve sonrasında tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
MKE Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladığı, Süper Lig'in 15. hafta maçı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maç bitimi Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulundu.
Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti. Başkan Koca dahil soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi geçtiğimiz dakikalarda tutuklanmıştı.
Halil Umut Meler'e saldıran Koca'dan pişkin savunma: Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur
Habertürk'ün aktardığı habere göre Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.
Hakeme yapılan saldırının faili başkan, ifadesinde şunları söyledi:
"Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur."
Kaynak: Gerçek Gündem