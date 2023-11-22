Grubunu lider bitiren Türkiye kaçıncı torbada? İşte EURO 2024 kura çekiminin torbaları...

EURO 2024 elemelerini geçen takımlar için yapılacak kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Türkiye, ikinci torbada yer aldı.

Grubunu lider bitiren Türkiye kaçıncı torbada? İşte EURO 2024 kura çekiminin torbaları...

EURO 2024 gruplarının oluşturulacağı torbalar belirlendi.

Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Torbalarda şu takımlar yer alıyor:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika

2. Torba: Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya

4. Torba: İtalya, Sırbistan, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım

Grubunu lider bitiren Türkiye kaçıncı torbada? İşte EURO 2024 kura çekiminin torbaları... - Resim : 1

PLAY-OFF'TAN 3 TAKIM GELECEK

Play-off etabına Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler kaldı. Bu takımlardan üçü mart ayında finaller için bilet alacak.

Play-off'larda A Yolu'na, Uluslar Ligi'nden sadece Polonya ve Galler katılmaya hak kazandı. Bu yolu 4 takıma çıkarmak için D Ligi'ndeki en iyi sıralamaya sahip Estonya eklendi.

Bosna Hersek ve İsrail, UEFA Uluslar Ligi gruplarını lider tamamladılar ve play-off'ta B Ligi Yolu'nda mücadele edecekler.

Uluslar Ligi'nde B gruplarında yer alan ülkelerden (Finlandiya, İzlanda, Ukrayna) biri, yarın çekilecek kurayla A Yolu'nu tamamlayan son takım olacak, diğer ikisi ise B Ligi'nde yer alacak.

Play-offlardaki eşleşmeler şöyle:

A Yolu: Polonya-Estonya, Galler-Finlandiya/İzlanda/Ukrayna

B Yolu: Bosna Hersek, İsrail, Finlandiya/İzlanda/Ukrayna

C Yolu: Gürcistan-Lüksemburg, Yunanistan-Kazakistan

Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak. Eşleşmeler tek ayaklı olacak.

EURO 2024 Finalleri ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: AA

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