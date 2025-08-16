Gremio, Talisca’nın Bonservis Bedeline Takıldı

Fenerbahçe’nin Talisca için talep ettiği bonservis bedeli, Brezilya ekibi Gremio’yu transferden vazgeçirdi. Sarı lacivertliler, yıldız oyuncusunu düşük bedelle elden çıkarmamakta kararlı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun önderliğinde transfer çalışmalarına devam ederken, Anderson Talisca ile ilgili ayrılık söylentileri de gündeme geldi.

Brezilya ekibi Gremio’nun talip olduğu yıldız oyuncu için sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli, transferin önüne geçti.

FİYATI YÜKSEK BULUP GERİ ADIM ATTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Gremio, Talisca’yı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak sarı lacivertlilerin 30 milyon Euro'luk bonservis talebi, Brezilya ekibi tarafından yüksek bulundu ve Gremio transferden vazgeçti.T

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca, 25 maçta 12 gol ve 2 asist kaydetti.

