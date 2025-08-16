Gremio, Talisca’nın Bonservis Bedeline Takıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun önderliğinde transfer çalışmalarına devam ederken, Anderson Talisca ile ilgili ayrılık söylentileri de gündeme geldi.

Brezilya ekibi Gremio’nun talip olduğu yıldız oyuncu için sarı lacivertlilerin istediği bonservis bedeli, transferin önüne geçti.

FİYATI YÜKSEK BULUP GERİ ADIM ATTI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Gremio, Talisca’yı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile temasa geçti. Ancak sarı lacivertlilerin 30 milyon Euro'luk bonservis talebi, Brezilya ekibi tarafından yüksek bulundu ve Gremio transferden vazgeçti.T

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe’ye transfer olan Talisca, 25 maçta 12 gol ve 2 asist kaydetti.

