Fenerbahçe Kerem'den Vazgeçmedi: Benfica'ya Yapılan Yeni Teklif Ortaya Çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, transferi suya düşen Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yeni bir teklif yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe, Benfica’ya Kerem için 22.5 milyon + 2.5 milyon euroluk teklifini geri çekmiş ve 18 milyon euroluk yeni bir teklif yapmıştı. Bu teklif Benfica’yı kızdırırken, sarı-lacivertliler transferin peşini bırakmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe’nin teklifini 18 milyon euro + 2.5 milyon euro olarak revize ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi