Fenerbahçe Kerem'den Vazgeçmedi: Benfica'ya Yapılan Yeni Teklif Ortaya Çıktı

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferinden vazgeçmediği bildirildi. Benfica'ya yeni bir teklif yapıldığı kaydedildi.

Fenerbahçe Kerem'den Vazgeçmedi: Benfica'ya Yapılan Yeni Teklif Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, transferi suya düşen Kerem Aktürkoğlu için Benfica’ya yeni bir teklif yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe, Benfica’ya Kerem için 22.5 milyon + 2.5 milyon euroluk teklifini geri çekmiş ve 18 milyon euroluk yeni bir teklif yapmıştı. Bu teklif Benfica’yı kızdırırken, sarı-lacivertliler transferin peşini bırakmadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe’nin teklifini 18 milyon euro + 2.5 milyon euro olarak revize ettiği bildirildi.

Fenerbahçe Benfica’nın Oyununu BozduFenerbahçe Benfica’nın Oyununu BozduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu Benfica
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
Geldiğinden Beri Yüzü Gülmüyordu: Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık İddiası! İspanya Devine Transfer Oluyor Fenerbahçe'de Flaş Ayrılık
Anadolu Kulüpleri İsyanda... Yayın Gelirleri Sil Baştan Anadolu Kulüpleri İsyanda... Yayın Gelirleri Sil Baştan
Galatasaray'a 'Ederson' Yanıtı: Teklifin Detayları Ortaya Çıktı Galatasaray'a 'Ederson' Yanıtı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Şamil Tayyar'dan Çok Konuşulacak İddia! 'CHP Yeni Şoklara Hazır Olsun' AKP'li İsimden Çok Konuşulacak İddia
Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı Balıkesir Sındırgı Beşik Gibi! Bir Kez Daha Sallandı
Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor Sürücüler İçin Yeni Düzenleme! Karayollarındaki Hız Sınırı ve Levhalar Sil Baştan Değişiyor
Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den İlk Açıklamalar Alaska’da Tarihi Buluşmanın Ardından Trump ve Putin'den Açıklama
İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok! İbrahim Tatlıses Talimatı Verdi, Dilan Çıtak'a Büyük Şok!