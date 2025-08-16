Galatasaray'a 'Ederson' Yanıtı: Teklifin Detayları Ortaya Çıktı

Galatasaray'da kaleci arayışları sürerken, Ederson için yapılan teklife yanıt geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'a 'Ederson' Yanıtı: Teklifin Detayları Ortaya Çıktı
Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından yeni bir üst düzey kaleci arayan Galatasaray’ın Manchester City forması giyen Ederson’ ilk teklifini yaptığı bildirildi.

Transferde Osimhen ile Leroy Sane’yi kadrosuna katmasının ardından sessizliğe gömülen Galatasaray’da kaleci ve stoper arayışları sürüyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, sarı-kırmızılıların Manchester City’e ilk teklifini yaptığını belirtti.

İlk teklifin 10 milyon euro olduğu belirtilirken, City’in beklentisini daha yüksek olduğu kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Galatasaray
