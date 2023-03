Göztepe'nin gözü Sultanlar Ligi'nde

Göztepe Spor Kulübü Voleybol Şubesi Gürsel Aksel Stadyumu'nda 2022-2023 sezonu sponsorları ile bir araya geldi. Basın toplantısına Göztepe Spor Kulübü amatör şubelerden sorumlu YK Üyesi Mehmet Sepil ve Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel'in yanı sıra Göztepe Kadın Voleybol Takımı ile sponsorlardan EgeMoney, Lemar Lojistik ve Temizmama yetkilileri katıldı.

Göztepe Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel basın toplantısında ilk sözü alarak şunları söyledi:

ÖZTUNCEL: "TAKIMIMIZA İNANIYORUM"

" Voleybol şube adına oldukça başarılı bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir yolculuğun son aşamasındayız. Sezon başında mücadele gücü yüksek ve dirençli bir takım kurmayı amaçlamıştık. Bunu da elde ettiğimizi düşünüyorum. Pazar günü normal sezonun son maçını oynayacağız. İzmir'i temsil eden bir takım olarak, İzmir'in Sultanları olarak son maçımızı oynadıktan sonra Salı gece play-off'ların oynanacağı Bolu'ya gideceğiz. Ben bu süreçte yapılan tüm çalışmaları bir üçgen olarak değerlendirdim. Göztepe Spor Kulübü, oyuncularımız ve tabii ki bize bu yolda destek olan sponsorlarımız… Bu üçgenin karşılığı başarı oldu. Bu üçgende yer alan her paydaşın şu an gelinen noktada emeği vardır.

Ben takımımıza inanıyorum. İlk günden beri güveniyorum. Dördüncü yılda koyduğumuz hedefe inşallah ulaşacağımızı düşünüyorum. Tüm sponsorlarımıza katkılarından ötürü tekrar teşekkür ediyorum.”

SEPİL: "TUTKULU BIR TAKIM OLUŞTURDUĞUMUZU GÖRDÜM"

Daha sonra söz alan Göztepe YK Üyesi Mehmet Sepil de konuşmasında şunları söyledi:

"Önemli bir süreçten geçiyoruz. Kadın voleybol şubemiz bu sene gerçekten önemli bir başarı gösterdi. Kadın voleybolunda zaten Türkiye liglerinin yeri tartışılmaz bir konumda. En üst turnuvalarda Türk takımlarının tamamı finallere kalıyor. Bu sene bu gördüğümüz başarı bizi çok cesaretlendirdi. Bizim kadın voleybolu olarak 1. Lig’de dördüncü senemiz. 12 yıldır İzmir olarak Sultanlar Ligi'nde temsil edilemiyoruz. Böylesine önemli bir şehrin kadın voleybolunun en üst seviyesinde temsil edilmesi gerekiyor. Göztepe olarak bunun farkındayız ve kesinlikle hedefimiz bu olacak. Tabii ki en büyük hedefimiz bu başarıya bu sene kavuşmak ama bundan sonra Göztepe'nin hedefi kesinlikle Sultanlar Ligi'dir. Bu başarı tesadüf değil. Maçlara gittiğimizde de bunu görüyoruz. Takım olmak kolay bir şey değildir, ben her maçta birlikte oynayabilen tutkulu bir takım oluşturduğumuzu gördüm. Bunun için bu başarının içinde yer alan, en ufak emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yakında Bolu'da iki etaplı bir play-off var. Takımımız ile bu heyecanı yaşamak güzel olur.

"AMATÖR ŞUBELER GÖZTEPE İÇİN ÖNEMLİ"

Amatör şubeler hep söylüyorum Göztepe için çok önemli. 17 tane amatör şubemiz var. Spor kulübü olarak en fazla aktif amatör şubeyi barındıran kulüp şu an görebildiğimiz kadarıyla Göztepe Spor Kulübü. Bireysel sporlara fazlasıyla önem veriyoruz. Gençlerimize destek olmayı çok önemsiyoruz. Örneğin şu an televizyonu açsaydık güzel bir tesadüf yaşardık. Okçuluk şubemizin 19 yaşındaki genç sporcusu Zeynep Köse, biraz önce Uluslararası Kahraman Bagatır Turnuvası’nda takım olarak İspanya'yı mağlup ettiler ve altın madalya kazandılar. Dediğim gibi bu tür sporcuları yetiştirmek bizim için büyük bir kazanç ve övünç kaynağı. Daha önce benzeri bir başarıyı Yasemin Ecem göstermişti yine okçuluk şubemizde. Aynı şekilde cimnastik, yüzme, windsurf ve yelkende de milli sporcularımız var. Göztepe armasını büyütmenin en önemli yollarından biridir bu. Göztepe sadece futbol kulübü değildir diye her zaman söylüyoruz.

Voleybol takımımıza gösterdikleri başarılı performans için bir kez daha teşekkür ediyorum. İzmir'in maalesef sponsor konusunda çok talihli bir şehir olduğunu söyleyemem. İzmirli şirketlerin veya İzmir'e dışarıdan gelen şirketlerin bu konudaki reaksiyonları maalesef İstanbul'daki kadar zengin değil. Dolayısı ile voleybol şubemize destek olan tüm sponsorlarımız bizim için çok değerli. Burada bizimle olan EgeMoney, Lemar Lojistik ve Temizmama'ya özellikle buraya da geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok değerli. Ben de kendilerine şu sözü veriyorum; önümüzdeki süreçte Göztepe Voleybol'un ismi çok daha fazla duyulacak. Bunun için çok ciddi çalışıyoruz. Gelecek seneden itibaren bütün amatör şubeleri yeniden yapılandıracağız. Bu yapılanmayı başlattık. Büyük ihtimalle her şubeyi, özellikle salon sporlarını kendi içinde dernek haline getireceğiz. Basketbolda, yelkende yaptığımız gibi voleybolda da aynı düşüncelerimiz var. Önemli olan kendi kendini idare eden, 5 yıllık planı önümüzde olan amatör branşları yönetmek. Sponsorlarımız Dezaro ve Saloitte'ye de ayrıca teşekkür ederim. Kendileri de bize bu sene sponsor olarak katkı verdiler. Gelecek seneden itibaren en önemli ödevimiz; amatör branşlarımızın ve amatör branşlarımıza destek olan sponsorlarımızın tanıtımını daha değerli hale nasıl getiririz diye çalışmak olacak. Amatör branşların kadrosu futbol kadrosundan tamamen ayrı olacak.

"HEDEFLERİ OLAN BİR VAKIF"

Yakın geçmişte bir vakıf kuruldu. Hedefleri olan bir vakıf. Bu hedeflerin en önemlisi de Göztepeli gençler yetiştirmek. Bu tabii ki direkt amatör branşları ilgilendiriyor. Amacımız aynı zamanda engelli bireyleri de sporla buluşturmak. Göztepe Ampute Futbol Takımı'nı kuruyoruz. Gelecek sene en üst ligde temsil etmek üzere federasyon ile konuştuk. Bunun devamını da yapacağız. Bu tür projeleri yapmamız gerekiyor. Biz kendimizi hep bir STK olarak görüyoruz. Bunlar bizim ana görevlerimizden. Biz bu şehrin en önemli sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısı ile bu bize daha büyük bir sorumluluk veriyor. Bu sorumluluğun farkındayız."