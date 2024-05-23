Göztepe’den 9 günde 16 madalya

İzmir temsilcisi Göztepe, katıldığı son 2 şampiyonada 16 madalya başarısı gösterdi.

Göztepe’den 9 günde 16 madalya

Göztepe Jimnastik Şubesi, 9-16 Mayıs tarihleri arasında katıldığı son iki şampiyonada tam 16 madalya kazandı.

Ülkemizin olimpiyat madalyalı ilk ve tek Jimnastikçisi Ferhat Arıcan ile Türkiye şampiyonu Coşkun Boncuk’un yönetimindeki Göztepe Jimnastik Şubesi, bir yandan spor okullarındaki yapılanmasını güçlendiriyor, diğer yandan da madalyaları topluyor. Gürsel Aksel Stadı, Gaziemir ve Buca’da ülkemizin en büyük jimnastik spor okulu organizasyonunu kurma yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı ekip, 9-16 Mayıs tarihleri arasındaki iki şampiyonada tam 16 madalya kazandı.

9 Mayıs’taki il birinciliğinde İbrahim Çınar Kılınçhan, Özge Dinç, Hira Aydıner, Kumsal Yıldırım, Lal Arman, Deniz Kubat, Hira Dinsever, Ada Su Örtekin, 13-16 Mayıs’taki okullar şampiyonasında ise İnci Yılmaz ile Can Korkmaz kategorilerinde madalya kazandı. Ayrıca Aysu Bulut Deniz Kubat, İbrahim Çınar Kılınçhan-Kumsal Yıldırım le İnci Gökhan-Elifduru Ertunç da takımlarda kürsüye çıkmayı başardı.

‘2025’İN BAŞINDA KURULUŞ TARİHİMİZ OLAN 1925 SPORCUYA ULAŞACAĞIZ’

Göztepe Jimnastik Şubesi’nin henüz beş ay önce yeniden yapılandığını, bu süreçte çok ciddi bir ivme kazandığını belirten Ferhat Arıcan “Üç ayrı merkezdeki sporcu sayımız arık bin rakamını geride bırakıyor. 2025’in başında kuruluş tarihimiz olan 1925 sporcuya ulaşacağız. Hem küçük yaş hem de büyüklerde üst üste elde ettiğimiz başarılar, en iyi bildiğimiz işi en doğru şekilde yaptığımızı gösteriyor. Son iki şampiyonada dereceye giren ve katılım gösteren herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kaynak: İHA

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