Beşiktaş, 2-0 öne geçti!

Beşiktaş Safi Çimento, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Karşılaşmanın sonunda sahadan galip ayrılan Beşiktaş, seride 2-0 öne geçti.

Beşiktaş, 2-0 öne geçti!

Beşiktaş Safi Çimento, 2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ikinci maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan Beşiktaş, 41-30'luk skorla galip ayrıldı. Böylece Beşiktaş, seride 2-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ-SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Karşılaşmaya Beşiktaş; Mehmet Emre, Enis Harun Hacıoğlu, Tobias Cvetko, Nikola Arsenic, Mihajlo Radojkovic, Şevket Yağmuroğlu ve Hichem Kaabeche ile başladı.

Beşiktaş, 2-0 öne geçti! - Resim : 1

Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 21-14 önde tamamladı.

Beşiktaş, serinin ikinci maçından 41-30 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANA GİDECEK

Öte yandan final Serisi üçüncü maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Sakarya Serdivan Spor Salonu'nda oynanacak. Şampiyonluk Etabı final serisi beş müsabakalık seride üç galibiyet üzerinden oynanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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