Ergin Ataman olayının perde arkası: İlk kim küfür etti, otelin içinde ne yaşandı?

Türk Hava Yolları EuroLeague Final Four’u öncesi, Berlin’de takımların konaklayacağı otelde gerginlik yaşandı.

Anadolu Efes’i çalıştırdığı yıllarda Fenerbahçe taraftarı ile arasında ciddi gerginlikler yaşayan Ergin Ataman, bir gerginlik daha yaşadı.

Takımı Panathinaikos ile kalacakları otele gelen Ataman’ı Fenerbahçe taraftarları, “Doping yapsana Ergin Ataman” sözleriyle karşıladı.

Ataman bu sözlere küfürle karşılık verince Sarı lacivertli taraftarlar da küfürlü tezahürat yaptı.

Bunun üzerine Ataman, “güvenlik yok mu?” dedi. Ayrıca Panathinaikos oyuncusu Lessort ile bazı Fenerbahçe taraftarı arasında da gerginlik yaşandı.

Ergin Ataman, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Alman polisinin kendisini tartakladığını belirterek şunları söylemişti:

"Konaklayacağımız otele girerken ilk önce Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğradım. Daha sonra ailemle asansöre binerken bizi koruması gereken polisin beni itmesi sonucunda yere düştüm. Beni tartakladı. Bu olayın görüntüleri ve şahitleri var. Cumhurbaşkanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza ve Berlin Büyükelçiliğimize haber verdik. Sağ olsun ilgileniyorlar. Şu an lobide bekliyoruz. Odaya çıkmamıza izin vermiyorlar."

ÇOCUK VE KADIN TARAFTARLARIN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

“Fenerbahçe takımıyla ve sağduyulu Fenerbahçe taraftarı” ile sorunu olmadığını dile getiren Ataman’ın, otelin içinde kendisini sakinleştirmek isteyen aralarında kadın ve çocukların olduğu Fenerbahçe taraftarlarının üstüne yürüdüğü görüldü.

Ataman, “Koç lütfen bunları yapma diyen” Sarı lacivertli taraftarlara, “Bir gidin kardeşim, ne işiniz var burada, güvenlik nerede” dediği duyuldu.

Taraftarın üstüne giden Ataman’ın ayrıca “Bana küfür etmeyin, daha buraya gelir gelmez bana küfür ediyorsunuz” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem