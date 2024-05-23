İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdu

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan Jose Mourinho'nun yeni adresi belli oldu.

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İtalya basını Jose Mourinho'nun yeni adresini duyurdu

Adı hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho da tercihini Suudi Arabistan’dan yana kullanmak üzere.

İtalyan basını Portekizli çalıştırıcının Türkiye’de herhangi bir takımın başına geçme ihtimalinin oldukça düştüğünü duyururken, Suudi ekibi Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.

Son olarak Roma'da görev yapan ve takımının başında 138 maça çıkan 61 yaşındaki çalıştırıcı, 68 galibiyet - 30 beraberlik - 40 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

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