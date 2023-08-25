Göztepe'de transfer hareketliliği

GERÇEK GÜNDEM- Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe'de üçüncü hafta evinde oynayacağı Çorum FK maçı öncesinde transfer hareketliliği yaşandı.

İsveç ekibi Malmö'den 1988 doğumlu stoper Nielsen 2 yıllığına Göztepe'ye imza atarken geçen yıl takıma katılan sağbek Uğur da Ümraniyespor'a gitti.

Bu arada geçen sezon 20 maçta forma giyen solbek Yunus Emre ise yönetim tarafından kadro dışı bırakıldı. Bu oyuncunun kadro dışı kalma nedeninin geride kalan iki haftada süre almamasına bağlı disiplinsiz hareketler sergilemesinin olduğu öğrenildi.

Yarın 21.45'te Göztepe Gürsel Aksel’deki Göztepe-Çorum FK maçını Gaziantep bölgesi hakemlerinden Ali Yılmaz yönetecek.

Kaynak: Gerçek Gündem