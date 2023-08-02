Göztepe'de olimpik spor branşlarına dev destek

GERÇEK GÜNDEM- Göztepe SK ile Türkiye'nin ilk yazılım unicornu Insider arasındaki Olimpik Branşlar Destek Projesi dün Urla'da bulunan Tarihi Sabun Fabrikası'nda gerçekleşti. Lansmanda Göztepe Amatör Branşlardan Sorumlu YK Üyesi Mehmet Sepil, Insider CEO'su Hande Çilingir, Göztepe Voleybol Sportif Direktörü Pınar Atasever, Amatör Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, Göztepe SK Olimpik sporcuları Yasemin Ecem Anagöz ile Ferhat Arıcan'ın yanısıra voleybol A Takımı ve şube yöneticileri ile amatör branş sporcuları yer aldı.

16 BRANŞI KAPSAYAN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

İlgili proje kapsamında kulübün faaliyet gösterdiği 16 branşı kapsayan sosyal sorumluluk projeleri ile gençleri sporla buluşturmaya, özellikle kadın sporcuların spor kültürümüzdeki rolünün artırılmasına, mevcut branşların sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesine ve kadın voleybol takımının Sultanlar Ligi yolculuğuna dair önemli adımlar atılacağı aktarıldı.

Voleybol, basketbol, hentbol, yelken, windsurf, yüzme, jimnastik, okçuluk, eskrim, satranç, bilardo, judo, taekwondo, briç, masa tenisi ve triatlon branşlarında yer alan Göztepe Spor Kulübü yer aldığı her branşa değer katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda ülkemizin cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanan Ferhat Arıcan ve olimpiyat dördüncüsü olan Yasemin Ecem Anagöz ile temsil edilen Göztepe, Paris 2024 Olimpiyatları için de tüm motivasyonuyla hazırlanıyor. Cimnastik, okçuluk, yelken, windsurf ve yüzme başta olmak üzere farklı branşlarda milli sporculara sahip olan, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edilen Göztepe Spor Kulübü bu sporcu sayısını ve branşlarını artırmak için projeler üretmeye devam ediyor.

"İKİ BÜYÜK MARKA TÜRK GENÇLERİ İÇİN YAN YANA"

Lansmanda konuşan Mehmet Sepil çok değerli bir gün yaşandığının altını çizerek "Türkiye'ye farklı alanlarla hizmet eden iki büyük marka, Türk gençleri için yan yana. 16 aktif amatör branş ile bu alanda en çok branşa sahip spor kulübü olduğumuzun altını her fırsatta çiziyoruz. Insider ise ülkemizin yazılım alanındaki ilk unicornu. Dünyanın dört bir yanında ekip arkadaşları var. Bizim de amatör branşlarımızda binlerce sporcumuz var. Göztepe armasının düzenli olarak uluslararası organizasyonlarda ve olimpiyatlarda temsil edilmesini amaçlıyoruz. Ferhat Arıcan ve Yasemin Ecem Anagöz, Tokyo 2020'de ülkemizi temsil etmişlerdi. Kendileri bizler ve Türk gençleri için çok önemli rol modeller. Bu sporcularımızın sayısını arttırmak, genç sporcuları nitelikli bir şekilde desteklemek en önemli amaçlarımızdan biri.

Insider'ın çok güçlü bir kadın CEO'su var; Hande Çilingir. Aynı şekilde biz de çok değerli kadın sporculara sahibiz. Voleybolunun ülkemizde geldiği noktadan ötürü çok mutluyuz. Kadın voleybol takımımızı Sultanlar Ligi'ne taşıyarak İzmir'in bu konudaki hasretini dindirmeyi hedefliyoruz. Hande Çilingir ve ekibinin Türk gençlerine ve Türk sporuna katkıda bulunmak istemesi, bunun için çok büyük bir heyecana sahip olmaları bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"SADECE GÖZTEPE AMA SADECE FUTBOL DEĞİL"

"Medeniyetin, umudun ve ilklerin şehri İzmir'e hepiniz tekrar hoş geldiniz!" sözleriyle konuşmasına başlayan Insider CEO'su Hande Çilingir "Bugün burada, Türkiye'nin en güzel şehirlerinden ve aslında sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde ve en önemlisi, Avrupa'nın en iyi camiası ve en tutkulu seyircisine sahip kulübü olan Göztepe Spor Kulübü çatısı altında buluşuyoruz. En çok şu sloganı sevdim; 'Sadece Göztepe ama sadece futbol değil'. Futbol haricinde, diğer bütün branşlara aynı desteği oluştumaya geldik. Göztepe'nin amatör branşlarda saymakla bitmeyecek, çok değerli başarıları var.

Kurucu ortaklarından olduğum Insider'ı sıfırdan, çok kısıtlı kaynaklarla kurduk ve 8 sene içerisinde, 26 farklı ülkeye Japonya'ya, Amerika'ya, Kore'ye, Fransa'ya yazılım ihraç eden, tamamı Türk mühendisleri tarafından oluşturulan, Türkiye'nin ilk unicorn statüsüne ulaşan yazılım şirketi olduk. Bunu başarabilmemizin en önemli nedeni; yarattığımız kültür ve değerlerimizdi; bunlar arasında inat, umut ve çok fazla inanç var. Tıpkı; tüm Olimpik zaferlerde olduğu gibi… Göztepe Spor Kulübü sporcuları Yasemin'de, Ferhat'ta, Ayberk'te, kadın voleybol takımımızda, yüzme takımımızda, milli yelkencimiz Selim'de, Defne'de, genç satranç takımımızda aynı umut, inat ve inancı gördük. Bu proje kapsamında; Insider'ın da hem maddi hem de manevi desteği ile spor alanında ülkemizden başta kadınlar olmak üzere daha fazla olimpik sporcu yetiştirme heyecanını içinde taşıyan nice başka destekçilerle birlikte, daha fazla genç sporcuyu amatör branşlarda yetiştirmek, geliştirmek ve uluslararası başarılar elde etme yolunda desteklemeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.