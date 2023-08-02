Fenerbahçe rövanş maçını 4-0 galibiyetle aldı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler bu müsabakayı da 4-0 kazanıp tur biletini 9 golle aldı.

Fenerbahçe rövanş maçını 4-0 galibiyetle aldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında rakibi Zimbru'ya gol oldu, yağdı.

Sarı lacivertliler mücadelede 4-0 galip geldi. Temsilcimizin gollerini 48'da Tadic, 57,59'da Bashuayi ve 77'de ise İsmail Yüksek kaydetti.

Bu skorla Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme mücadelesinde bir üst tura yükseldi.

Zimbru Stadyumu'nda oynanan müsabakayı İrlanda Futbol Federasyonundan Rob Harvey yönetti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ilk maçtan Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, tur için avantajlı bir skora elde etmişti.

Sarı-lacivertliler, tur atlaması durumunda bir sonraki turda Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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