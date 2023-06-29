Göztepe kamp için İtalya'ya gidiyor

Göztepe'den yeni sezonun kamp planlamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu için 2 Temmuz Pazar günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde toplanacak sarı-kırmızılı futbolcular, 21 Temmuz Cuma gününe kadar hazırlıklarına İzmir'de devam edecek.

Daha sonra 22 Temmuz Cumartesi gününden itibaren İtalya’nın Trentino-Alto Adige bölgesinde kamp yapacak Göztepe, İtalya'daki çalışmalarını 2 Ağustos Çarşamba günü tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu tarihten sonra hazırlıklarını İzmir'de sürdürecek.

SOUTHAMPTON İLE HAZIRLIK MAÇI

15 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de İngiliz ekibi Southampton'le hazırlık maçı oynayacak İzmir temsilcisinin diğer karşılaşmalarının programı daha sonra netleşecek.