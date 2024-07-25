Göztepe Eve Dönüyor

İkinci etap çalışmalarını Slovenya kampında tamamlayan Süper Lig’in İzmir temsilcisi Göztepe, yarın (26 Temmuz) Urla’ya dönüyor. Sarı kırmızlılar üçüncü etap çalışmalarını Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ligdeki ilk karşılaşma olan Antalyaspor maçına kadar Urla Adanan Süvari Tesisleri^nde sürdürecek. Göztepe, ligdeki ikinci maçında evinde taraftarlarının karşısına FB maçı ile çıkacak.

Göztepe Eve Dönüyor

Göz Göz, Slovenya kamp çalışmaları sürecinde dört de hazırlık maçı yaptı. 13 Temmuz’da Charlton Athletic FC’ye 3-1 yenilen sarı kırmızılılar 17 Temmuz’daki Fehervar FC ile ikinci hazırlık maçında 2-0 geriye düştü fakat Ahmet ve Kıbilay’ın golleriyle maçtan eşitlikle ayrıldı. Göztepe, hazırlık maçlarındaki ilk ve tek galibiyetini 21 Temmuz’da Luton Town karşısında 3-2’lik skorla aldı. Goller Romulo, Kubilay ve Yalçın’dan geldi. Son olarak dün NK Istra 1961 karşısına çıkan ve 2-1 kaybeden Göztepe’nin golü penaltıdan Yalçın ile geldi.

TRANSFERDE DURUM

Bu arada transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe’de bir isim giderken alınan beş oyuncuya ilave olarak yeni bir isim de takıma katıldı. Erkan Kömür satış opsiyonlu olarak Bandırmaspor’a kiralandı. Göz Göz Tanzanyalı defans oyuncusu Novatus Miroshi ile anlaştı. 2002 doğumlu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Miroshi, 22 kez Tanzanya A Milli Takımı forması giydi.

STOİLOV’UN BEKLENTİSİ

Öte yandan Teknik Direktör Stoliov Slovenya kampının verimli geçtiğini belirtirken takıma en az özellikle iki forvet oyuncusunun transferini arzuladığını ifade etti. Kamptaki hazırlık maçlarında bütün oyuncuları görme şansı bulan Stoilov’un sözleşmeleri süren Nielsen ve Tijaniç ile ilgili olarak yönetime raporunu verdiği ve bu oyuncuların kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Göztepe’de takıma üç veya dört oyuncunun katılması beklenirken, gözden çıkarılan oyuncuların gönderilme sürecinin de yeni transferlerde etkili olacağı edinilen bilgiler arasında.

Göztepe'de İki Giden Bir GelenGöztepe'de İki Giden Bir GelenSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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