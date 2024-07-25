Pınar ile Karşıyaka Ortaklığı Son Buluyor

Karşıyaka basketbol takımı ile sponsorluk anlaşması bulunan Pınar grubu, bu ortaklığı bitirebilir. Pınar ve Karşıyaka birlikteliğinin sona erme ihtimali gündeme geldi.

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Pınar ile Karşıyaka Ortaklığı Son Buluyor

Türk basketbolunun sayılı kulüplerinden biri olan Karşıyaka, 1998’den beri ortaklığını sürdürdüğü Pınar ile ortaklığını sonlandırabilir.

TrendBasket’in haberine göre, Karşıyaka basketbol takımının ana sponsoru Pınar, kulüple yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varamadı. Tarafların anlaşmaya varamadığı görüşme sonrası, uzun yıllardır süren Pınar ve Karşıyaka birlikteliğinin sona erme ihtimali gündeme geldi.

İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka ile Yaşar Holding’in bünyesinde bulunan Pınar grubu 1998’den bu yana ortak. Karşıyaka, Pınar sponsorluğu altında 1 kez Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşadı. Birliktelik süresince Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da müzesine götüren Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

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