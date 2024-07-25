Manisa FK, Aigai Formasının Tanıtımını Fofana ile Yaptı

Manisa Futbol Kulübü, Aigai Antik Kenti’nden esinlenilerek tasarlanan deplasman formasını tanıttı. Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirilen forma...

Manisa FK, Aigai Formasının Tanıtımını Fofana ile Yaptı

Manisa Futbol Kulübü, Aigai Antik Kenti’nden esinlenilerek tasarlanan deplasman formasını tanıttı. Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirilen forma çekiminde yeni transfer Moryke Fofana’ya yer verilerek taraftarlara iki sürpriz bir arada yapıldı.

Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon formalarını tanıtmaya devam ediyor. Manisa FK, siyah iç saha formasının ardından Milli Mücadele’ye atfen özel olarak hazırlanan ‘Bir çift Mavi Göz’ün izindeyiz’ isimli formasıyla büyük beğeni toplamıştı. Manisa Futbol Kulübü, 2024-2025 deplasman formasını ise Manisa tarihi için önemli bir yere sahip olan Aigai Antik Kenti’nden esinlenerek tasarladı. Asaletin rengi beyaz ve bereketin rengi sarıdan esinlenerek tasarlanan Aigai formasının çekimleri ise Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirdi.

TARAFTARLARA FOFANA SÜRPRİZİ

Aigai Antik Kenti’nde gerçekleştirilen forma çekimlerinde takımın yeni transferi Moryke Fofana yer aldı. Taraftarların transferini dört gözle beklediği Fofana, Aigai formasının çekimlerinde yer alarak taraftarlara sürpriz yaptı.

Kaynak: İHA

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