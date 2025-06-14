Göztepe Başkanı Ankersen'den 100. Yıl Mesajı

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılını yayımladığı mesajla kutladı.

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Göztepe Başkanı Ankersen'den 100. Yıl Mesajı
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Göztepe Kulübü'nde 100. yıl coşkusu yaşanırken, Başkan Rasmus Ankersen, kulübün kuruluşunun 100. yılında bir mesaj yayımladı.

Ankersen, kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Göztepe camiasının tutkusundan çok etkilendiğini belirtti.

Bu tutkunun yeni nesillere aktarılmasının önemine değinen Ankersen, "Bugün sadece geride kalan 100 yılı kutlamıyoruz. Aynı zamanda geleceğe dair hayallerimizi de ateşliyoruz. Göztepe'nin ne olabileceğine dair umutlarımızı tazeliyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir'de Göztepe formasıyla gezen çocukları gördükçe geleceğe dair umutlarının daha da arttığını anlatan Ankersen, kutlamalara katılamadığı için üzgün olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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