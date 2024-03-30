Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, 17 yaşındaki milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, genç sporcunun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Genç tekvandocu Sıla Medine Kavurat hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızdan Sıla Medine Kavurat, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından yaşam savaşını kaybederek 17 yaşında aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun." denildi.

Sıla Medine Kavurat'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kocaeli Derince Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

BAKAN BAK'TAN SILA MEDİNE KAVURAT İÇİN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli tekvandocu Sıla Medine Kavurat'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Kocaeli bölgesi milli sporcularımızda Sıla Medine Kavurat'ın, geçtiğimiz hafta geçirdiği trafik kazasının ardından hastanede verdiği yaşam savaşını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. 17 yaşında vefat eden sporcumuza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tekvando camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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