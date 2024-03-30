Galatasaray, son dakikada tek farkla kazandı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Hakkarigücü Spor ekibini konuk etti. Karşılaşmanın sonunda sahadan tek farklı galibiyetle ayrılan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray, son dakikada tek farkla kazandı!

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 26. hafta maçında Hakkarigücü Spor ekibini konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan Galatasaray, liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY--HAKKARİGÜCÜ SPOR KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Galatasaray Petrol Ofisi maça Handan, Berna, Eda, Luibov, Benan, Emine, Ebru, Kristina, Arzu, Megi Doci ve Uchendu 11’iyle çıktı.

Galatasaray, son dakikada tek farkla kazandı! - Resim : 1

Karşılaşmada ilk gol 30. dakikada Arzu Karabulut’tan geldi ve Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. İlk yarı 1-0’lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakkarigücü Spor 75. dakikada 1-1'lik eşitliği yakalasa da Galatasaray 90+5’te Luibov Shmatko’nun golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

GALATASARAY, LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Galatasaray, böylece ligde puanını 62’ye çıkarırken, liderliğini sürdürdü.

GALATASARAY'DA GÖZLER ANKARA MAÇINDA

Öte yandan Galatasaray Petrol Ofisi, bu maçın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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