Fenerbahçe, liderlik yarışından koptu!

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş United Payment'a konuk oldu.

Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmadan Fenerbahçe, 4-2 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla averajla 3. sıraya gelirken, 57 puanda kaldı ve 62 puanda olan lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Fenerbahçe, kazandığı penaltıdan bulduğu golle 23. dakikada Zenetha Coleman ile 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 35. dakikasında Elif Keskin’in pasında ceza sahası içi sağ tarafında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderen Shameeka Fishley, Beşiktaş adına maça dengeyi getirdi.

Karşılaşmanın 42. dakikasında sağ kanattan topla birlikte hareketlenen Elif Keskin, yerden içeri çevirdiği pozisyonda altıpas içerisinde Shameeka Fishley yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Siyah-beyazlılar bu golle birlikte ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Beşiktaş, 59. dakikada 3-1 öne geçti. Sol taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Donjeta Halilaj’ın çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Opa Tukumbuke'nin vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topu kurtardı. Pozisyonun devamında dönen topu önünde bulan Shameeka Fishley, sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Müsabakanın 73. dakikasında sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Opah Clement, uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi ve Beşiktaş’ın 4. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'de Haley Berg, 80. dakikada ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla topu filelere göndererek farkı 2'ye indirdi. Kalan dakikalarda iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve Beşiktaş sahadan 4-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

FENERBAHÇE'DE GÖZLER AMED SPORTİF MAÇINDA

Fenerbahçe, ligin 27. haftasında 14 Nisan Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler Kadın Futbol Takımını konuk edecek. Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nin ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem