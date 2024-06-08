Genç milli satranççılar Avrupa'da zirvede: Büyük bir başarı elde ettiler

Türkiye, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 28 madalya ile zirveye çıkarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcularımız, 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 8 ülkeden 7-17 yaş arası sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıkarak Avrupa'nın en iyisi olduğunu kanıtladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 8 ülkenin 7-17 yaş sporcularının katıldığı şampiyonada, Türkiye madalya sıralamasında birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların şampiyonada önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Satnançta Avrupa'nın en büyüğüyüz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sporcularımız Avrupa'da olağanüstü, gurur verici bir başarıya imza attı. Sporcularımızın bu muhteşem performansıyla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA