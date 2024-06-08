Genç milli satranççılar Avrupa'da zirvede: Büyük bir başarı elde ettiler

Türkiye, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 28 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Son Güncelleme:
Genç milli satranççılar Avrupa'da zirvede: Büyük bir başarı elde ettiler

Türkiye, İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda 28 madalya ile zirveye çıkarak Avrupa şampiyonu oldu.

Milli sporcularımız, 12 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. 8 ülkeden 7-17 yaş arası sporcuların mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye madalya sıralamasında zirveye çıkarak Avrupa'nın en iyisi olduğunu kanıtladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 8 ülkenin 7-17 yaş sporcularının katıldığı şampiyonada, Türkiye madalya sıralamasında birinci oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, genç sporcuların şampiyonada önemli başarılar elde ettiğini belirterek, "Satnançta Avrupa'nın en büyüğüyüz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sporcularımız Avrupa'da olağanüstü, gurur verici bir başarıya imza attı. Sporcularımızın bu muhteşem performansıyla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor 2.sezon iddiaları doğru çıkmadı. NOW TV dev bütçeli diziyi bitiriyor
Aziz Yıldırım'dan zehir zemberek sözler: Söyleyen de söyleten de şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan zehir zemberek sözler
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan 'Akşener' çıkışı: İsteyen istediğiyle görüşsün, İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek "İYİ Parti tek adamlığa hizmet etmeyecek"
Survivor'da final heyecanı! Acun Ilıcalı, heyecana bir yenisini daha ekledi Survivor'da final heyecanı! Acun Ilıcalı, heyecana bir yenisini daha ekledi
Kaygı veren bilanço: 1,5 milyon kişi salgın hastalığa yakalandı Kaygı veren bilanço: 1,5 milyon kişi salgın hastalığa yakalandı
Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden faciasında son işçinin de cansız bedenine ulaşıldı