A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek EURO 2024 öncesinde A Milli Takım'ın 26 kişilik kadrosu netlik kazandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Can Uzun, Cenk Özkacar, Doğan Alemdar ve Oğuz Aydın kadroda yer almayan isimler oldu.

A Milli Takım'da Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle kadrodan daha önce çıkarılmıştı.

Türkiye, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2024'te F Grubu'nda yer alan Türkiye, grup etabında Gürcistan, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

EURO 2024'te turnuvanın ilk maçı 14 Haziran'da ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.

A Milli Takım, turnuvadaki ilk karşılaşmasına 18 Haziran'da Gürcistan karşısında çıkacak. İkinci maçında 22 Haziran'da Portekiz'le karşı karşıya gelecek Türkiye, 26 Haziran'daki Çekya maçının ardından grup etabını tamamlayacak.

Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund'da, son maçını ise Hamburg'da oynayacak.

iŞTE A Milli Takım'ın 26 kişilik EURO 2024 kadrosu:

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı