Gedson Fernandes'ten Dördüncü Gol
Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydederek 3 puanı takımının kazanmasında önemli bir rol oynayan Gedson Fernandes, bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla geçti.
Siyah-beyazlılarda goller Rafa Silva ve Gedson Fernandes'ten geldi. Gedson, bu golle 26. maçında 4. kez fileleri sarsmış oldu.
Portekizli futbolcu, toplamda ise çıktığı 40 maçta9 gol, 2 asiste ulaştı.
Kaynak: İHA
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