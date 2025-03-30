Gedson Fernandes'ten Dördüncü Gol

Beşiktaş'ın, Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyette takımının ikinci golünü kaydederek 3 puanı takımının kazanmasında önemli bir rol oynayan Gedson Fernandes, bu sezon ligdeki dördüncü golünü kaydetti.

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Gedson Fernandes'ten Dördüncü Gol

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1'lik skorla geçti.

Siyah-beyazlılarda goller Rafa Silva ve Gedson Fernandes'ten geldi. Gedson, bu golle 26. maçında 4. kez fileleri sarsmış oldu.

Portekizli futbolcu, toplamda ise çıktığı 40 maçta9 gol, 2 asiste ulaştı.



Kaynak: İHA

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