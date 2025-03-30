Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda Yenildi

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Galatasaray son olarak 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenilmiş daha sonra deplasmanda çıktığı 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.

Kaynak: İHA