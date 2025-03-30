Galatasaray 25 Maç Sonra Deplasmanda Yenildi
Galatasaray’ın, Trendyol Süper Lig’de 25 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi Beşiktaş mağlubiyeti ile sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Beşiktaş’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Sarı-kırmızılıların böylece ligdeki deplasmandaki yenilmezlik serisi de sona ermiş oldu. Galatasaray son olarak 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a 2-1’lik skorla yenilmiş daha sonra deplasmanda çıktığı 25 maçta 21 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı.
Kaynak: İHA