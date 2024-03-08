Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Selçuk İnan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica ile yolların ayrılmasından sonra prensip anlaşmasına vardığı Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konu ile ilgili Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır. Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ile yöneticilerimiz Mustafa Kara ve Ömer Çakmak’ın da katıldığı imza töreninde, Selçuk İnan resmi sözleşmeye imza attı.

Yeni teknik direktörümüz Selçuk İnan’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA