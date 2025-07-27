Gaziantep FK Yeni Formalarını Görücüye Çıkardı

Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonda giyeceği formaları görücüye çıkardı.

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Gaziantep FK Yeni Formalarını Görücüye Çıkardı
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Gaziantep Futbol Kulübü, yeni sezonun başlamasına 2 hafta kala Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda giyeceği formaları tanıttı. Gaziantep ekibi, yeni sezonda klasik çubuklu forma, beyaz deplasman forması ve kırmızı alternatif forma olmak üzere 3 ayrı forma kullanacak.

Formaların kısa süre içerisinde üretiminin tamamlanacağı ve GFK STORE internet ve mağazalarında satışa çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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