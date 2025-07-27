Beşiktaş Shakhtar Mesaisini Sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Shakhtar ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanmaya devam etti.

Beşiktaş Shakhtar Mesaisini Sürdürdü
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, stretching çalışmasıyla başladı. İdman, iki grup halinde yapılan esneme çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turunda Shakhtar Donetsk ile oynayacağı rövanş maçın hazırlıklarına, yarın saat 10.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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