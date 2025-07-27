Gaziantep FK'dan Transfer Hamlesi

Gaziantep FK, transfer çalışmalarını sürdürürken son olarak Enver KulasiN'i kadrosuna kattı.

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Gaziantep FK'dan Transfer Hamlesi
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Gaziantep Futbol Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Enver Kulasin ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Bosna Hersek takımlarından Banja Luka forması giyen 22 yaşındaki sağ kanat Enver Kulasin'i kadrosuna kattı. Yeni transfer Kulasin, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren ile yönetim kurulu üyeleri Bülent İngeç ve Halil Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 3+1 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Enver Kulasin, 2024-25 sezonunda ligde ve Avrupa karşılaşmalarında toplam 51 maçta 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek Milli Takım forması da giyen Kulasin, profesyonel kariyerinde şu ana dek oynadığı toplam 193 resmi karşılaşmada 37 gol ve 19 asistle oynadı.

Kaynak: İHA

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