Gazeteci Burhan Can Terzi Serbest Bırakıldı
'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltına alınan gazeteci Burhan Can Terzi serbest bırakıldı. Terzi'nin Galatasaray'la ilgili yaptığı transfer haberi kulüp tarafından yalanlanmıştı.
Hakkında yaptığı transfer haberi nedeniyle soruşturma başlatılan Gazeteci Burhan Can Terzi, ifadesi alınmak üzere polis eşliğinde evinden alınarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü. İfadesi alınan Terzi serbest bırakıldı.
Burhan Can Terzi, Galatasaray'ın Bayern Münih'in futbolcusu Jamal Musiala ile anlaştığını ve Alman yıldızın kısa süre içinde kulübe katılacağını söylemiş ve iddiasını güçlendirmek için "Kellemi ortaya koyuyorum" demişti.
Bu süreçteki paylaşımları nedeniyle Burhan Can Terzi hakkında, 'kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuru sonrası soruşturma başlatılmıştı.
GALATASARAY'DAN YALANLAMA
Konuyla ilgili resmi açıklama yayımlayan Galatasaray ise Musiala'nın transfer edileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeler kullanılmıştı:
"Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir."
Kaynak: Haber Merkezi